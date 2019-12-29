Об этом в Facebook написал волонтер Роман Синицин.
Согласно темнику, в Офисе президента советуют обосновывать необходимость такого обмена тем, что “Украина отдает преступников в обмен на освобождение из плена наших героев”. В документе упоминаются предыдущие обмены, в частности, возвращение Надежды Савченко.
“Кто именно из родственников героев Небесной сотни уполномочил сотни диванных экспертов от их имени осуждать обмен украинских пленных героев на убийц-беркутовцев? Делам о расстреле Майдана скоро уже 6 лет — что или кто мешал установлению справедливости?”
Согласно темнику, без освобождения беркутовцев “наши герои так и остались бы в плену, ежедневно рискуя жизнью”.
Кроме того, в инструкции упоминается об освобождении в октябре 2011 года израильского капрала Гилада Шалита в обмен на более чем 1 тыс. палестинских заключенных.
Практически так же на своей странице в Facebook написал Федор Вениславский, представитель президента в Конституционном суде.
В комментариях Федору Вениславскому посоветовали “хотя бы переписать своими словами”.
Народный депутат от “Слуги народа” Михаил Радуцкий такой же текст написал на своей странице в Facebook…
… но позже его удалил.
На Facebook-странице издания “Час Чернігівський” опубликовали выдержку из “темника” ОПУ, а именно о том, что “делам Майдана скоро 6 лет”.
В комментариях пользователи упрекнули издание в публикации “указаний”.
- Украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.
- Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.
- Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев.