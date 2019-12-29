Пользователи социальных сетей сообщают, что якобы Офис президента распространил "темники" относительно того, как комментировать обмен удерживаемых лиц, который состоялся сегодня на КПВВ "Майорское".

Об этом в Facebook написал волонтер Роман Синицин.

Согласно темнику, в Офисе президента советуют обосновывать необходимость такого обмена тем, что “Украина отдает преступников в обмен на освобождение из плена наших героев”. В документе упоминаются предыдущие обмены, в частности, возвращение Надежды Савченко.

“Кто именно из родственников героев Небесной сотни уполномочил сотни диванных экспертов от их имени осуждать обмен украинских пленных героев на убийц-беркутовцев? Делам о расстреле Майдана скоро уже 6 лет — что или кто мешал установлению справедливости?”

Согласно темнику, без освобождения беркутовцев “наши герои так и остались бы в плену, ежедневно рискуя жизнью”.

Кроме того, в инструкции упоминается об освобождении в октябре 2011 года израильского капрала Гилада Шалита в обмен на более чем 1 тыс. палестинских заключенных.

Практически так же на своей странице в Facebook написал Федор Вениславский, представитель президента в Конституционном суде.

В комментариях Федору Вениславскому посоветовали “хотя бы переписать своими словами”.

Народный депутат от “Слуги народа” Михаил Радуцкий такой же текст написал на своей странице в Facebook…

… но позже его удалил.

На Facebook-странице издания “Час Чернігівський” опубликовали выдержку из “темника” ОПУ, а именно о том, что “делам Майдана скоро 6 лет”.

В комментариях пользователи упрекнули издание в публикации “указаний”.