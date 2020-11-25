Об этом говорится на странице ОПУ в Facebook.

“Первый полезный совет от марафона здоровых привычек для украинцев. Присоединяйтесь к инициативе, берегите свое здоровье и не забывайте делиться впечатлениями”, – прокомментировали у президента.

В ЦОС начали свое “просвещение” украинцев с обычной воды. Специалисты призвали граждан прямо сейчас выпить стакан жидкости и не забывать поддерживать водный баланс.

“Как тебе идея – прямо сейчас встать и пойти выпить стакан простой воды? А после этого сразу не поленись и набери еще один стакан, возьми его с собой в комнату и поставь на видном месте. Готовы поспорить, что в течение часа этой воды уже не будет. А чтобы поддерживать водный баланс, повторяем так каждый день: ставим воду на видном месте и наблюдаем, как выпиваем ее, даже когда нам кажется, что мы не хотим пить. Ведь это мы только так думаем, а организм требует иначе. Почему же на самом деле так надо пить воду: вода поддерживает нормальную температуру тела, она смазывает наши суставы – обеспечивает наше движение, даже защищает спинной мозг и другие чувствительные ткани организма, а еще улучшает метаболизм и насыщает организм энергией. Вода также помогает нам не переедать”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что когда человеку захочется перекусить, сначала нужно выпить стакан воды. Через 10-15 минут нужно оценить, действительно ли еще хочется есть.

Также в ЦОС предложили присоединиться к “марафону здоровых привычек” и делать вместе каждый день маленькие шаги для своего здоровья.