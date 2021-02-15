Вчера, 14 февраля, в Офисе президента сообщили, что Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандум о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Стоит отметить, что украинские права признаются в ОАЭ с 2007 года.

Об этом свидетельствуют данные сервисного центра МВД Украины.

Так, после подписания меморандума глава МВД Арсен Аваков сообщил: “Отныне туристы смогут за свои права арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные”.

Согласно информации Главного сервисного центра МВД, украинские национальные удостоверения водителя признаются в ОАЭ с 10 января 2007 года.