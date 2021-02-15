Об этом свидетельствуют данные сервисного центра МВД Украины.
Так, после подписания меморандума глава МВД Арсен Аваков сообщил: “Отныне туристы смогут за свои права арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные”.
Согласно информации Главного сервисного центра МВД, украинские национальные удостоверения водителя признаются в ОАЭ с 10 января 2007 года.
- Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и первая леди прибыли в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где будут находиться с официальным визитом 14-15 февраля.
- Позже стало известно, что 12 февраля самолет, которым пользуется депутат партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” (ОПЗЖ) Тарас Козак, совершил посадку в аэропорту Абу-Даби в ОАЭ, куда спустя сутки с официальным визитом прибыл президент Владимир Зеленский и его жена.