Об этом сообщается в Telegram-канале ОП.
“Поздравляем с юбилеем народную артистку Украины Ирину Билык. Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они – о красоте, гармонии и любви. Желаем вдохновения, новых удачных проектов и как можно больше прекрасных произведений!”, – говорится в сообщении.
- 6 марта 2018 года во Львове активисты блокированием Оперного театра вынудили певицу Ирину Билык публично признать Россию страной-агрессором.