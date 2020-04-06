Офис Президента Владимира Зеленского поздравил с юбилеем украинскую популярную певицу Ирину Билык. 6 апреля ей исполнилось 50 лет.

Об этом сообщается в Telegram-канале ОП.

“Поздравляем с юбилеем народную артистку Украины Ирину Билык. Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они – о красоте, гармонии и любви. Желаем вдохновения, новых удачных проектов и как можно больше прекрасных произведений!”, – говорится в сообщении.