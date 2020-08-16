Заявление опубликовано в Telegram-канале ОПУ.
Как известно, сегодня, 16 августа, на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Во время мероприятия Лукашенко вышел на сцену и обратился к демонстрантам с речью.
В своей речи Лукашенко обвинил лидеров иностранных государств, в частности, Украины, выступающих за проведение новых выборов.
“Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство, приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы […] никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация”, — заявил он.
В Офисе президента осудили Лукашенко, указав на некорректность и невзвешенность его реплик, обвинив его во лжи и провокациях.
“Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины “приказывает” провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?” — отметили в ОПУ.
В представительстве украинского лидера заверили, что Украина “уважает и географические, и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них”.
Также в ОПУ отметили, что обвинения других стран не помогут прекратить протесты в Беларуси.
“Несомненно, ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, — а мир видит, что доверия и близко нет — то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес “руководства другой страны” не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие”, — считают у Зеленского.
Помимо прочего, в Офисе Зеленского раз осудили решение белорусских властей выдать задержанных накануне “вагнеровцев” России.
“Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив “вагнеровцев”, что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот самый выбор государства, который однозначно говорит о ее внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим”, — говорится в заявлении.
- Напомним, в воскресенье, 16 августа, около 200 тысяч белорусов собрались на “Марш Свободы” в центре Минска. Протестующие требуют отставки президента страны Александра Лукашенко. Аналогичные акции проходят и в других городах Беларуси.
- Протесты вспыхнули в стране 9 августа, в день проведения выборов. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовой разгон мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.
- По официальным результатам, которые объявила ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская — 10,1%.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.