Наступні два сезони головним тренером футбольного клубу "Шахтар" буде італієць Роберто Де Дзербі.

Про це повідомили на сайті клубу.

У вівторок, 25 травня, італієць прилетів до Києва й провів зустріч з президентом “Шахтаря” Рінатом Ахметовим.

Зазначається, що під час дводенного візиту Де Дзербі ознайомиться з інфраструктурою тренувального комплексу “гірників” у Святошині та НСК “Олімпійський”, де команда проводить свої домашні матчі. Італієць став 34-м головним тренером в історії клубу.

Що відомо про Роберто Де Дзербі?

Роберто Де Дзербі народився 6 червня в Брешії. Футбольну кар’єру він починав у молодіжній команді “Мілана”. Крім того, спортсмен виступав за “Монцу” (1998), “Падову” (1998–2000), “Авелліно” (2000–2001; 2008–2009), “Лекко” (2001–2002), “Фоджу” (2002–2004), “Ареццо” (2004–2005), “Катанію” (2005–2006), “Наполі” (2006–2008; 2009–2010), “Брешію” (2008), румунський “Клуж” (2010–2012) та “Тренто” (2013).

Кар’єру тренера Де Дзербі почав у 2013 році. Рік він тренував “Дарфо Боаріо”. Вже у 2014 році він став тренером клубу “Фоджа”, наставником якого був до 2016 року. Де Дзербі також тренував “Палермо” (2016), “Беневенто” (2017–2018) та “Сассуоло” (2018–2021).