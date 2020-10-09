Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что проект государственного бюджета на 2021 год, поданній в Верховную Раду Министерством финансов, "отвратительного качества".

Об этом он сказал в интервью “Экономической правде”.

“Бюджет, конечно, Минфин подал отвратительного качества”, – сказал Гетманцев, добавив, что к документу есть “масса” претензий.

По его словам, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не видит в бюджете источника покрытия дефицита.

“Первый и главный вопрос состоит в том, что мы не мы не видим источника покрытия дефицита. Основной источник покрытия – ОВГЗ. Мы не видим таких денег на рынке. То есть, или мы платим безумные ставки и возвращаем нерезидентам все, причем берем короткие деньги, как это было в 2019-м году в первой половине. Или мы с вами тогда эмиссию делаем с Нацбанком. Других вариантов нет”, – сказал нардеп.

Он также отметил, что по его подсчетам Минфин сознательно, либо по ошибке, уменьшил доходы бюджета на 79,31 миллиарда. Также в документе указаны необоснованные расходы в общей сумме 9,63 миллиарда.

“За счет этого ресурса я предлагаю уменьшить дефицит до 4,9 %, увеличить расходы на медицину на 25 миллиардов и профинансировать развитие промышленности и экономики, чего я в бюджете не вижу”, – добавил Гетманцев.

Кроме того, он сообщил, что подал к проекту бюджета правки, касающиеся поддержки авиастроения, кредитов малому и среднему бизнесу, пополнения капитала экспортно-кредитного агентства, развития, закупки и модернизации военной техники.