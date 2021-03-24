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Можно просмотреть все варианты iPhone 12 Pro Max здесь.

Внутренний потенциал

Основное количество железа осталось прежним и не особо отличается от других представителей 12-ой линейки. Характеристики использования:

  • новый процессор A14 Bionic достаточно функционален и производителен;
  • оперативная память 6 Гб;
  • Magsafe — удобная быстрая зарядка.

Беспроводная зарядка на магнитной основе в первых экземплярах работала не всегда корректно. Производители ошибку признали и исправили вместе с январским обновлением iOS.

Дизайн

В линейке iPhone 12 Pro Max появился новый цвет — темно-синий. Выглядит он красиво и эстетично. Ceramic Shield достаточно эффективно защищает телефон от появления царапин, при этом отлично справляется с падениями: дисплей остается целым.

Олеофобное покрытие на экране не позволяет оставаться следам от пальцев. Общий вид значительно облагораживается.

Камеры

Достаточно крупные изменения были и с камерами:

  • улучшился режим ночной съемки;
  • увеличился зум до 2,5х;
  • увеличился по масштабам сам блок.

Фронтальная камера осталась на том же уровне. Если вы любите качественные снимки в темноте и в дневное время, умные технологии и производительность, то стоит обратить внимание на новинку от “яблочной” продукции.