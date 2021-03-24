На правах рекламы
Можно просмотреть все варианты iPhone 12 Pro Max здесь.
Внутренний потенциал
Основное количество железа осталось прежним и не особо отличается от других представителей 12-ой линейки. Характеристики использования:
- новый процессор A14 Bionic достаточно функционален и производителен;
- оперативная память 6 Гб;
- Magsafe — удобная быстрая зарядка.
Беспроводная зарядка на магнитной основе в первых экземплярах работала не всегда корректно. Производители ошибку признали и исправили вместе с январским обновлением iOS.
Дизайн
В линейке iPhone 12 Pro Max появился новый цвет — темно-синий. Выглядит он красиво и эстетично. Ceramic Shield достаточно эффективно защищает телефон от появления царапин, при этом отлично справляется с падениями: дисплей остается целым.
Олеофобное покрытие на экране не позволяет оставаться следам от пальцев. Общий вид значительно облагораживается.
Камеры
Достаточно крупные изменения были и с камерами:
- улучшился режим ночной съемки;
- увеличился зум до 2,5х;
- увеличился по масштабам сам блок.
Фронтальная камера осталась на том же уровне. Если вы любите качественные снимки в темноте и в дневное время, умные технологии и производительность, то стоит обратить внимание на новинку от “яблочной” продукции.