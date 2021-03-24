13 октября 2020 года прошла презентация новой линейки смартфонов Apple. Спустя несколько недель все четыре представителя 12-х Айфонов поступили в продажу. И если в начале споры были неоднозначными, то спустя несколько месяцев эксплуатации можно сделать выводы.

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Можно просмотреть все варианты iPhone 12 Pro Max здесь.

Внутренний потенциал

Основное количество железа осталось прежним и не особо отличается от других представителей 12-ой линейки. Характеристики использования:

новый процессор A14 Bionic достаточно функционален и производителен;

оперативная память 6 Гб;

Magsafe — удобная быстрая зарядка.

Беспроводная зарядка на магнитной основе в первых экземплярах работала не всегда корректно. Производители ошибку признали и исправили вместе с январским обновлением iOS.

Дизайн

В линейке iPhone 12 Pro Max появился новый цвет — темно-синий. Выглядит он красиво и эстетично. Ceramic Shield достаточно эффективно защищает телефон от появления царапин, при этом отлично справляется с падениями: дисплей остается целым.

Олеофобное покрытие на экране не позволяет оставаться следам от пальцев. Общий вид значительно облагораживается.

Камеры

Достаточно крупные изменения были и с камерами:

улучшился режим ночной съемки;

увеличился зум до 2,5х;

увеличился по масштабам сам блок.

Фронтальная камера осталась на том же уровне. Если вы любите качественные снимки в темноте и в дневное время, умные технологии и производительность, то стоит обратить внимание на новинку от “яблочной” продукции.