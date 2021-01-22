Проведение конкурса – это возможность всем касающимся волонтерства и благотворительности специалистам и волонтерам найти для себя примеры, методы и технологии, которые вдохновят их на новые проекты и программы, помогут выбрать наиболее приемлемые концепции и подходы. Организаторам важно публичное признание достижений и поощрения к дальнейшим наработкам в направлении повышения стандартов качества благотворительной деятельности в Украине.

Целью конкурса является развитие эффективной социально-ориентированной благотворительности и волонтерства в Украине путем публичного стимулирования лучших благотворителей и волонтеров, их организаций и практик. Всесторонняя поддержка волонтерского движения Украины, признание украинского волонтерства как уникального явления настоящего; содействие развитию благотворительности, как национальной традиции, обобщение и распространение информации о лучших практиках в сфере благотворительности.

Задачами Конкурса являются: популяризация благотворительности и волонтерства, их организаций и эффективных практик; награждение лучших благотворителей и волонтеров, их организаций и эффективных практик, других коллективов и организаций, которые реализовали значительные благотворительные проекты и акции в Украине в течение отчетного года; информирование общества о лучших практиках благотворительности; популяризация и поощрение широкого круга граждан к благотворительности и волонтерству, актуальность и общественная значимость проектов.

В конкурсе могут принимать участие благотворители/волонтеры, которые оказывали благотворительную помощь для решения актуальных общественных проблем в период с 1 января по 31 декабря 2020 года; благотворительные проекты (инициативы), реализация которых (полностью или отдельного этапа) была осуществлена в указанный период; институты, которые в этот период вели деятельность, направленную на развитие и поддержку благотворительности в Украине, благополучатели, представители СМИ. Количество поданных заявок от одной организации/специалиста является неограниченной.

Заявки на участие в конкурсе могут подавать непосредственно сами благотворители, приобретатели благотворительной помощи и любые неправительственные организации и физические лица (кроме органов государственной власти, местного самоуправления и политических партий), независимо от гражданства, заинтересованные в развитии и популяризации благотворительных инициатив.

Заявку можно скачать по ссылке (заявка прилагается). Заполненную заявку необходимо отправить по электронной почте на адрес: [email protected] до 1 марта 2021 года (включительно). К ней также целесообразно добавить фотографии (не более 5-10 шт.), ссылки на информацию о благотворительной или волонтерской деятельности участника конкурса, которая размещена в интернете, публикации, отзывы, рекомендации и т.п., которые лучше характеризуют деятельность участника конкурса.

Каждая конкурсная заявка будет оценена независимым экспертным советом, в состав которого входят эксперты из разных областей, приглашенные Организатором к участию. Решение экспертного совета по определению Победителей и лауреатов будут объявлены на официальной торжественной церемонии, которая будет проведена весной 2021 года в Киеве (место и точная дата награждения будут сообщены мейлами всем участникам отдельно).

В этом году Оргкомитет Конкурса определил 25 конкурсных номинаций, по которым будет проводиться отбор. Заполняя заявку необходимо выбрать одну или несколько номинаций под которые подпадает деятельность организации или проект:

Основные коллективные номинации:

Благотворительность крупного бизнеса.

Благотворительность среднего и малого бизнеса.

Корпоративная благотворительность.

Коллективное волонтерство.

Всеукраинская благотворительность.

Региональная благотворительность.

Местная благотворительность.

Благотворительность в здравоохранении.

Благотворительность в образовании и науке.

Благотворительность в культуре и искусстве.

Благотворительность в социальной сфере.

Благотворительность в защите Украины.

Благотворительность неправительственного сектора.

“Добро начинается с тебя”.

“Молодежные благотворительные инициативы”

Благотворительная акция года.

“Платформа добра”.

“Инновации в благотворительности”

Индивидуальные номинации:

Благотворитель года.

Волонтер года

Менеджер года в сфере благотворительности

Специальные номинации:

Народный благодетель.

Медиа и благотворительность

Помощь из-за рубежа.

В каждой из вышеупомянутых номинаций будет определяться по три лауреата конкурса, победитель будет объявлен на церемонии награждения, которая состоится весной 2021 года в Киеве. Отличие победителя Национального конкурса “Благотворительная Украина” – уникальная янтарная статуэтка “Ангел добра”. Лауреаты, занявшие второе и третье место награждаются специальными дипломами.

Подробную информацию о конкурсе можно найти по ссылке: http://vboabu.org.ua/, http://blagoukraine.org/

Информацию о публичном награждения победителей Конкурса и вручении наград конкурса организаторы предоставят дополнительно, лично каждому победителю Конкурса по электронной почте указанной в заявке. Победители конкурса также будут извещены об этом письмом на почту координатора проекта, которая была указана в заявке и объявлена на официальном сайте конкурса.

СПРАВКА о Национальном конкурсе “Благотворительная Украина”. Национальный конкурс “Благотворительная Украина” – ежегодный конкурс, основанный Всеукраинской благотворительной организацией “Ассоциация благотворителей Украины” с целью развития эффективной социально-ориентированной благотворительности, меценатства и волонтерства в Украине путем публичного стимулирования лучших благотворителей, меценатов и волонтеров, их организаций и практик. Конкурс начал свою историю в 2007 году, а в формате “Благотворительная Украина” – проводится с 2012 года.