Полный перечень номинантов в 83 категориях опубликован на официальном сайте премии.

Как сообщает издание Variety, наибольшее количество номинаций получила певица Бейонсе (девять), хотя за период отбора номинантов она не выпустила новый альбом.

Бейонсе будет претендовать на награду в категории “Запись года” сразу с двумя композициями. Первая – это сингл “Black Parade” (гимн протестов, выпущенный этим летом в разгар акций Black Lives Matter – “Жизни темнокожих важны”).

Вторая песня – ремикс “Savage”, исполненный вместе с рэпершей Megan Thee Stallion.

Таким образом, Бейонсе будет конкурировать в указанной номинации фактически сама с собой.

Как сообщает агентство ВВС, в целом за все годы у Бейонсе было 79 номинаций, что делает ее наиболее номинированной на “Грэмми” певицей.

По шесть номинаций — у кантри-поп-исполнительницы Тейлор Свифт, рэпера Родди Рича и певицы Дуа Липы.

Певица Бриттани Ховард, известная как ведущий вокалист и автор песен рок-групп Alabama Shakes и Thunderbitch, претендует на награды в пяти номинациях.

Певица Билли Айлиш – триумфатор церемонии Grammy 2020 года – претендует на награды в четырех номинациях: в том числе за песню “Everything I Wanted” и главную тему фильма “Не время умирать” о Джеймсе Бонде. На Grammy-2020 Айлиш выиграла все четыре основные номинации: “Песня года”, “Альбом года”, “Запись года” и “Лучший новый исполнитель”, а также победила в номинации “Лучший вокальный поп-альбом”.

Кроме того, на четыре награды претендуют: рэперша Megan Thee Stallion, певица и автор песен Фиб Бриджерс, поп-R&B-певец Джастин Бибер, рэпер DaBaby, джазовый пианист Джон Бисли, музыкальный продюсер и пианист Дэвид Фрост.

В номинации “Песня года” представлена композиция “I Can’t Breathe” исполнительницы H.E.R. (Габриэлла Уилсон). Она посвящена афроамериканцу Джорджу Флойду, который погиб от рук полицейских, и движению Black Lives Matter против полицейского насилия и расизма.

Южнокорейский бойбенд BTS получил свою первую музыкальную номинацию благодаря синглу “Dynamite” (в категории “За лучшее поп исполнение дуэтом или группой”).

Рэпер Канье Уэст претендует на награду в номинации “За лучший современный христианский альбом”.

Неожиданностью стало то, что не был номинирован на премию певец и автор песен The Weeknd (несмотря на успех его альбома “After Hours”). Ожидалось, что певец будет лидировать в ключевых номинациях, однако он не был упомянут ни в одной из категорий.

63-я церемония вручения “Грэмми” состоится 31 января 2021 года.

Список номинантов в основных категориях:

“Запись года”

• Black Parade — Бейонсе;

• Colors — Black Pumas;

• Rockstar — DaBaby и Roddy Ricch;

• Say So — Doja Cat;

• Everything I Wanted — Билли Айлиш;

• Donʼt Start Now — Дуа Липа;

• Circles — Post Malone;

• Savage — Megan Thee Stallion и Бейонсе.

“Альбом года”

• Chilombo – Дженей Айко;

• Black Pumas – Black Pumas;

• Everyday Life – Coldplay;

• Djesse vol. 3 – Джейкоб Кольєр;

• Women In Music Pt III – Haim;

• Future Nostalgia – Дуа Липа;

• Hollywood’s Bleeding – Post Malone;

• Folklore – Тейлор Свифт.

“Песня года”

• Black Parade – Бейонсе;

• The Box – Roddy Ricch;

• Cardigan – Тейлор Свифт;

• Circles – Post Malone;

• Everything I Wanted – Билли Айлиш;

• Don’t Start Now – Дуа Липа;

• I Can’t Breathe – H.E.R.;

• If The World Was Ending – JP Saxe ft Julia Michaels.

“Лучший новый артист”

• Ингрид Эндресс;

• Фиби Бриджерс;

• Chika;

• Ноа Сайрус;

• D Smoke;

• Doja Cat;

• Kaytranada;

• Megan Thee Stallion.

С полным перечнем номинантов можно ознакомиться по ссылке.