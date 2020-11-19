Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

“В целом к конкурсу было допущено 112 работ. Жюри представило свое решение сегодня на заседании Оргкомитета. Первую премию получил проект Алексея Кохана. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб “, – написал Ткаченко.

Ткаченко добавил, что теперь Министерство юстиции подготовит законопроект о государственных символах. Если нардепы поддержат его конституционным большинством, то Украина официально получит Большой герб.

Украинцы раскритиковали эскиз на большой герб Украины, победивший в конкурсе.

“Надеюсь, парламент это не утвердит”, “Налепили, чтобы немало))) Просто трезубец не устраивает? А кого именно не устраивает? Разве нельзя отказаться от задумок, бессмысленность которых уже доказана временем?”, “Опоздали с этим дизайном лет на 250 … Лучше никакого герба чем это”, “Герб кич, кровь из глаз, стиль “солянка сборная овощная”. Налепили в кучу все, что вспомнили”, “Этим надо не гордиться, а стыдиться”, “Он ужасный” , – прокомментировали украинцы.

Отметим, что Кабинет Министров в сентябре на заседании установил 100 тыс. гривен премии за лучший эскиз большого Государственного Герба.