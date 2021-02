Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

Голосование по окончательному списку завершилось 5 февраля.

Номинации на “Оскар” будут объявлены 15 марта, а церемония награждения запланирована на 25 апреля.

Итак, объявлены шорт-листы в номинациях:

Лучший документальный фильм

“Все: Борьба за демократию” (All In: The Fight for Democracy)

“Молодые политики” (Boys State)

“Коллектив” (Collective)

Crip Camp

“Дик Джонсон мертв” (Dick Johnson Is Dead)

“Гунда” (Gunda)

MLK/FBI

“Агент кротов” (The Mole Agent)

“Мой учитель – осьминог” (My Octopus Teacher)

“Ноктюрн” (Notturno)

“Художник и вор” (The Painter and the Thief)

“76 дней” (76 Days)

“Время” (Time)

“Охотники за трюфелями” (The Truffle Hunters)

“Добро пожаловать в Чечню” (Welcome to Chechnya)

Лучший международный художественный фильм

“Куда ты идешь, Аидо” (Quo Vadis, Aida) – Босния и Герцеговина

“Агент кротов” (The Mole Agent) – Чили

“Шарлатан” (Charlatan) – Чехия

“Еще по одной” (Another Round) – Дания

“Двое из нас” (Two of Us) – Франция

“Проклятие Ла Йорона” (La Llorona) – Гватемала

“Лучшее время” (Better Days) – Гонконг

“Дети солнца” (Sun Children) – Иран

“Ночь королей” (Night of the Kings) – Кот-д’Ивуар

“Я больше не здесь” (I’m No Longer Here) – Мексика

“Надежда” (Hope) – Норвегия

“Коллектив” (Collective) – Румыния

“Дорогие товарищи!” (Dear Comrades!) – Россия

“Солнце” (A Sun) – Тайвань

“Человек, который продал свою кожу” (The Man Who Sold His Skin) – Тунис

Лучший грим и прически

“Хищные птицы (И фантастическая Харли Квин” (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

“Эмма” (Emma)

“Глория” (The Glorias)

“Элегия Гиллбилли” (Hillbilly Elegy)

“Мистер Джангл и рождественская путешествие” (Jingle Jangle: A Christmas Journey)

“Мелочи” (The Little Things)

“Ма Рейни: Мать блюза” (Ma Rainey’s Black Bottom)

“Манк” (Mank)

“Одна ночь в Майами …” (One Night in Miami …)

“Пиноккио” (Pinocchio)

Лучшая музыка к фильму

“Аммонит” (Ammonite)

“Метель душ” (Blizzard of Souls)

“Пятеро одной крови” (Da 5 Bloods)

“Человек-невидимка” (The Invisible Man)

“Мистер Джангл и рождественская путешествие” (Jingle Jangle: A Christmas Journey)

“Мелочи” (The Little Things)

“Жизнь впереди” (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)

“Манк” (Mank)

“Полуночное небо” (The Midnight Sky)

“Минари” (Minari)

“Мулан” (Mulan)

“Новости из всего мира” (News of the World)

“Душа” (Soul)

“Тенет” (Tenet)

“Суд над чикагской семеркой” (The Trial of the Chicago 7)

Лучшие визуальные эффекты

“Хищные птицы (И фантастическая Харли Квин” (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

“Бладшот” (Bloodshot)

“Манк” (Mank)

“Любовь и монстры” (Love and Monsters)

“Полуночное небо” (The Midnight Sky)

“Айван, единственный и неповторимый” (The One and Only Ivan)

“Мулан” (Mulan)

“Добро пожаловать в Чечню” (Welcome to Chechnya)

“Душа” (Soul)

Анимационный короткометражный фильм

“Нора” (“Burrow”)

“Genius Loci” (“Genius Loci”)

“Если что-нибудь случится, я тебя люблю” (“If Anything Happens I Love You”)

“Капаэмаху” (“Kapaemahu”)

“Опера” (“Opera”)

“Вне” (“Out”)

“Улитка и кит” (“The Snail and the Whale”)

“Жерару” (“To Gerard”)

“Следы” (“Traces”)

“Да-люди” (“Yes-People”)

Документальный короткометражный фильм

“Горячая линия по абортам, это Лиза” (“Abortion Helpline, This Is Lisa”)

“Блюз call-центра” (“Call Center Blues”)

“Колетт” (“Colette”)

“Концерт – это разговор” (“A Concerto Is a Conversation”)

“Не разделять” (“Do Not Split”)

“Голодная палата” (“Hunger Ward”)

“Истеричная девушка” (“Hysterical Girl”)

“Песня о любви для Латаши” (“A Love Song for Latasha”)

“Скоростные куберы” (“The Speed Cubers”)

“Что бы сделала Софи Лорен?” (“What Would Sophia Loren Do?”)