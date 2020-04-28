Об этом в комментарии #Буквам рассказал Владимир Владимиров, юрист юридической компании “Алексеев, Боярчуков и партнеры”.

Ранее сообщалось, что Украина временно запретила своим гражданам выезд за границу на сезонные работы. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украина во время пандемии COVID-19 не будет отправлять своих граждан работать за границу.

“Все заявления главы МИД Дмитрия Кулебы на данный момент просто заявления, потому что такие ограничения в отношении именно сезонных работников нигде не закреплены – они обязательны для всех”, – отмечает он.

Юрист напомнил, что существует два режима – чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение. На данный момент в Украине введен режим чрезвычайной ситуации.

“Те действия, которые сейчас осуществляются в отношении передвижения граждан в Украину и из страны, могут проводиться только в рамках чрезвычайного положения. Еще в середине марта Кабинет Министров принял распоряжение, которым запретил пассажирское сообщение всеми видами транспорта. В ночь на 16 марта были перекрыты аэропорты. То есть они (правительство) еще тогда запретили любые перевозки пассажиров, в том числе и на сезонные работы. Но при этом есть исключения, когда МИД может давать разрешение на некоторые чартерные рейсы”, – отметил Владимиров.

Юрист вспомнил ситуацию с Финляндией, правительство которой просило сезонных работников и Украина согласилась. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы.

“И тут возникает вопрос: если вдруг вспышка усилится, то как потом этих работников возвращать обратно, как организовывать обсервацию и так далее. Поэтому правительство решило не давать больше таких разрешений… Стоит отметить, что в ситуации распространения коронавируса правительство выходит за рамки Конституции (относительно прав человека, – ред.)”, – сказал Владимиров.

Юрист подчеркнул, что конституционные ограничения возможны только во время режима чрезвычайного положения, которое устанавливает президент, а утверждает Верховная Рада.

“На данном этапе у нас нет чрезвычайного положения. Есть чрезвычайная ситуация. При ней ограничение конституционных прав невозможно. А право на свободу передвижения является конституционным. Если учесть то, что ограничения ввели, а чрезвычайное положение нет – можно увидеть выход правительства за рамки полномочий”, – заявил Владимиров, отметив, что в свете нынешней эпидситуации введение президентом чрезвычайного положения является маловероятным.