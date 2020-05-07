До 22 мая резких изменений в работе наземного общественного транспорта не планируется. Большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты.

Об этом сообщил в комментарии телеканалу “1+1” министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он уточнил, что даже после 22 мая весь транспорт будет работать в условиях “новой реальности”: с тотальным масочным режимом, температурным скринингом, дезинфекцией.

“Если мы говорим о более широком круге, который сможет пользоваться общественным транспортом, то это уже после 22 мая. Однако можно уже отметить, что весь транспорт будет функционировать в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления людей, постоянная дезинфекция”, – подчеркнул Криклий.

Таким образом, до 22 мая в Министерстве инфраструктуры не намерены менять ограничительные нормы по транспорту. Это ограничение по количеству людей, в ряде городов проезд по пропускам.

Криклий также дал понять, что точной даты открытия метро в Украине пока нет.

“Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного, необходимого контроля, на это потребуется определенное время и организация. Поэтому на 22 (мая, – ред.) еще точно никто не готов“, – отметил Криклий.

(На видео – с 3:30)