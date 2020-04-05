С понедельника, 6 апреля, украинцам запрещено бегать в парках во время карантина из-за коронавируса. Нарушителям грозит минимум 17 тысяч гривен штрафа.

Об этом сообщают #Буквы.

Согласно разъяснению относительно новых ограничительных мер, на период карантина посещение парков скверов отдыха лесопарковых и прибрежных зон запрещается.

Это разрешается только в случае если нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.

Можете гулять или бегать возле дома, вдоль улиц или проспектов. Гулять вокруг дома не запрещено, но на это действуют другие ограничения – нельзя передвигаться группами более двух лиц.