Об этом сообщают #Буквы.
Согласно разъяснению относительно новых ограничительных мер, на период карантина посещение парков скверов отдыха лесопарковых и прибрежных зон запрещается.
Это разрешается только в случае если нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.
Можете гулять или бегать возле дома, вдоль улиц или проспектов. Гулять вокруг дома не запрещено, но на это действуют другие ограничения – нельзя передвигаться группами более двух лиц.
- 6 апреля начнут действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
- Среди нововведений, будет запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно. Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом.
- Также запрещено ходить более чем по два человека. Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; Не допускается проведение всех массовых мероприятий. Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.
- Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.