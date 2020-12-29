27 декабря в 20:30 состоялась онлайн-церемония награждения победителей Международного литературного конкурса "Коронация слова" в номинации "Песенная лирика".

Посмотреть церемонию онлайн можно на youtube-канале “Коронации слова” – https://www.youtube.com/watch?v=0wcoT8YGyRs

Вот имена авторов песенной лирики, с которой появятся новые украинские песни:

Сборники произведений

1 премия – “50 оттенков тепла” Богдан Щеглюк (Киевская обл.), “Песни Донбасса” Антонина Листопад (Киевская обл./Краснодон)

2 премия – “Украина и семья – два крыла” Любовь Мишура (с. Бондаровка, Луганская обл.)

3 премия – “Песни о бессмертно” Виталий Старченко (Днепр)

Дипломанты

“Обвенчала нас осень” Ирина Романенко (Киев)

“Держи меня” Светлана Мазуренко (Винница)

“Мои утро и вечер имеют ваше имя” Наталья Матюх (Харьков)

“Что ты знаешь о море” Александр Козинец (Киев)

“Между нами” Игорь Астапенко (Киев)

“Предосенний” Виктория Швель (Переяслав-Хмельницкий)

Отдельные произведения

1 премия – “Крылья на вырост” Саня Малаш (с. Гоголев, Киевская обл.)

2 премия – “Давай летать” Богдана Гайворонская (Ирпень, Киевская обл.)

3 премия – “А я прошу” Иван Гентош (Львов)

Дипломанты

“Медитативный вальс” Сергей Татчин (Винница)

“Расскажи мне что-то о Крыме” Ольга Мацо (Ужгород)

Специальные награды в номинации “Песенная лирика”

Специальная награда Тараса Демкура за лучшее произведение о Иоганна Пинзеля – “Ангел Иоганна Пинзеля” Любовь Ильницкая (Киев).

Спецнаграда за патриотическую песню – “Ой, казацкая судьба …” Галина Кознюк-Лукашонок (с. Волчковцы, Ивано-Франковская обл.), “Наша слава” Надежда Тубальцева (Днепр), “Вечно в сердце” Александр Мачула (Николаев), “Красивые люди в вышиванках” Юрий Старчевод (с. Святопетривське, Киевская обл.), “Сила Сера с нами” Александр Олефиренко (Лисичанск).

Международный выбор – “Ты для меня звезда” Юлия Пошивак (Пенсильвания, США), “Не надо других” Ирина Купчинский (Лондон/Киев), “Киев-Мадрид” Галина Британ (Борислав, Львовская обл.).

Специальная награда от Ольги Сумской – “Роксолана” Нина Шугнило (с. Уховець, Волынская обл.).

Специальная награда от Киевского Дворца детей и юношества – “Знамя” Василий Губарец (Киев), “Грустная сказка” Наталья Лапина (Черкассы), “Звонок последний” Инна Рубан-Оленич (с. Гнединцы, Черниговская обл.), “Колыбель огня” Наталья Девятко (Днепр).

Специальная награда за лучшое юмористическое произведение от Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко – “Славные парни Василии” Василий Губарец (Киев), “Цыганка-осень” Зоя Шкуратовська (Шишаки, Полтавская обл.), “Колыбельная любимому” Оксана Скор (с. Понивка, Кировоградская обл.).

Специальная награда от общественного деятеля Аллы Шлапак – “Работникам образования” Наталья Беседа (Кривой Рог), “Моя столица” Наталья Котович (Любомль, Волынская обл.), “Тропинка в школу” Виталий Гупалюк (с. Франовка, Ровенская обл.).

Спецнаграда “Как тебя не любить …” – “Вечерний Киев” Богдан Щеглюк (с. Крюковщина, Киевская обл.), “Крещатику влюбленным” Надежда Семена (Киев).

Специальная награда за военную песню – “Защитнику Отечества” и “На Сретение” Николай Савчук (с. Веселое, Хмельницкая обл.), “Панно на коляске” Дмитрий Иванишин (с. Партизанское, Днепропетровская обл.), “Годовщины Евромайдана посвящается …” Ирина Головай (Киев), “Когда закончится война …” Нина Третьяк (Гребенка, Полтавская обл.).

Специальная награда Андрея Пермякова за лучшие переводы зарубежных хитов – “Октябрь и апрель” Юлия Вротна (Коцюбинское, Киевская обл./Каменец-Подольский), “В сосновом бору” Григорий Гонтарчук (с. Святопетривське, Киевская обл.).

Специальная награда “Выбор композитора Русланы Лесной” – “Я знаю, что ты есть” Ирина Евдокимова (Запорожье).

Специальная награда от Леси Воронюк и ОО “Всемирный день вышиванки” – “Вышиваный оберег” Мария Балицкая (Тернополь).