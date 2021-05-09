До того як піти з Білого дому, 45-й президент США Дональд Трамп видав директиву, яка передбачає охорону секретною службою членів його родини. За це американські платники податків віддають по 140 тисяч доларів на місяць.

Про це повідомляє The Guardian.

Як правило, після складання президентських повноважень дорослі члени родини Трампа мали б втратити охорону секретної служби. Однак він видав директиву, продовживши постпрезидентський захист для членів родини на шість місяць. Охорону отримали четверо синів та дочок Трампа і їх чоловіки/дружини.

Група Citizens for Ethics підрахувала, що на це витрачаються 140 тисяч доларів щомісяця. Це гроші американських платників податків. Це лише кошти на охоронців секретної служби. Окрім цього, є охорона для Трампа в Нью-Джерсі, Палм-Біч, Нью-Йорку та Брайаркліфф. Якщо додати ці витрати – сума буде значно більшою.

Тільки на транспортні витрати витратили понад 52 тисячі доларів. На готелі – понад 88,5 тисяч доларів.

Якщо діти Трампа витрачатимуть державні кошти з такою ж швидкістю, то витрати можуть зрости до мільйона доларів.

Аналітики підрахували, що за три роки президентства родина Трампа їздила кудись в 12 разів частіше, ніж родина Барака Обами за сім років.

Трамп – не перший президент США, який підписав подібну директиву. Так само робили Білл Клінтон, Барак Обама, Джордж Буш.

Про таку директиву Трампа в січні повідомило видання The Washington Post. За інформацією їх інсайдерів, директива також поширювалась на ексміністра фінансів Стівена Мнучина, ексголову адміністрації Марка Медоуза та ексрадника Трампа з питань національної безпеки Роберта О’Брайена.

Федеральний закон гарантує довічний захист Трампу та його дружині Меланії. Також захист отримає молодший син Трампа, поки не досягне 16-річного віку.

Як приклад, дочка Трампа Іванка та її чоловік Джаред Кушнер після роботи в Білому домі поїхали у 10-денну відпустку в Юту. На готель вони витратили 62,5 тисячі доларів. Після цього вони поїхали на місяць в Маямі, а в кінці лютого були три дні в гольф-клубі батька в Бедмінстері.

Син Трампа Ерік з дружиною Ларою більшу частина лютого були на віллі батька в Брайаркліффі. При цьому, вони кілька разів їздили в Нью-Йорк, Маямі, Палм-Біч. На поїздки вони витратили 12,7 тис. доларів.

Ще один син Трампа, Дональд-молодший, відпочивав на території штату Нью-Йорк. За це платники податків заплатили 13,3 тис. доларів.

Секретна служба досі не опублікувала звіт щодо вартості захисту дорослих дітей Трампа.