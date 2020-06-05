Covid-19 Украина

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Охрана Рады пыталась не допустить нардепов от «Голоса» в сессионный зал с плакатами

Охрана Верховной Рады пыталась не допустить народных депутатов от фракции "Голоса" в сессионный зал со свернутыми плакатами.

Пятница, 5 июня 2020, 11:17

Об этом сообщил нардеп от фракции “Европейской солидарности” Владимир Арьев.

“Охрана ВР пыталась не допустить депутатов Голоса в сессионный зал с плакатами. Как только вышли на помощь депутаты “ЕС” и начался стрим, охранники уступили”, – говорится в сообщении.

Инна Совсун

Арьев отметил, что это откровенное нарушение любого законодательства.

Стоит отметить, что 5 июня по всей стране происходят акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.

  • В зале Верховной Рады ранее собирали подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
Теги: Верховна Рада, Арсен Аваков, Верховная Рада, отставка, голос

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