Охрана Рады пыталась не допустить нардепов от «Голоса» в сессионный зал с плакатами

Охрана Верховной Рады пыталась не допустить народных депутатов от фракции "Голоса" в сессионный зал со свернутыми плакатами.

Об этом сообщил нардеп от фракции “Европейской солидарности” Владимир Арьев.

“Охрана ВР пыталась не допустить депутатов Голоса в сессионный зал с плакатами. Как только вышли на помощь депутаты “ЕС” и начался стрим, охранники уступили”, – говорится в сообщении.

Арьев отметил, что это откровенное нарушение любого законодательства.

Стоит отметить, что 5 июня по всей стране происходят акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.