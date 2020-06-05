Охрана Рады пыталась не допустить нардепов от «Голоса» в сессионный зал с плакатами

Об этом сообщил нардеп от фракции “Европейской солидарности” Владимир Арьев.
“Охрана ВР пыталась не допустить депутатов Голоса в сессионный зал с плакатами. Как только вышли на помощь депутаты “ЕС” и начался стрим, охранники уступили”, – говорится в сообщении.
Арьев отметил, что это откровенное нарушение любого законодательства.
Стоит отметить, что 5 июня по всей стране происходят акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акции состоялись под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.
- В зале Верховной Рады ранее собирали подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.