Об этом свидетельствует информация в документе от Управления государственной охраны, который опубликовал народный депутат от фракции “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
В частности, согласно документу, на командировки военнослужащих в Оман, которые согласно закону, должны постоянно осуществлять государственную охрану первого лица страны, было потрачено 59 499 гривен – на проезд и 14 820,90 гривен – на суточные.
“И пока все продолжают кричать, что эту поездку Зеленский оплатил за свой счет, давайте не забывать, что он пока Президент. И любые его действия, поездки или прихоти ближайшие годы будут влиять на бюджет миллионов украинцев”, – отметил Гончаренко.
- Ранее СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
- Журналисты программы “Схемы” сообщали, что Зеленский вернулся в Украину с отдыха в Омане почти через сутки после трагедии с самолетом МАУ. Он прилетел чартерным рейсом 9 января в 2:37 ночи. Самолет приземлился в аэропорту “Киев” (Жуляны). По информации СМИ, чартер из Омана мог обойтись Зеленскому в 86 тысяч долларов