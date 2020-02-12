Об этом свидетельствует информация в документе от Управления государственной охраны, который опубликовал народный депутат от фракции “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В частности, согласно документу, на командировки военнослужащих в Оман, которые согласно закону, должны постоянно осуществлять государственную охрану первого лица страны, было потрачено 59 499 гривен – на проезд и 14 820,90 гривен – на суточные.

“И пока все продолжают кричать, что эту поездку Зеленский оплатил за свой счет, давайте не забывать, что он пока Президент. И любые его действия, поездки или прихоти ближайшие годы будут влиять на бюджет миллионов украинцев”, – отметил Гончаренко.