Об этом Окасио-Кортес написала на своей станице в Instagram.

Американский политик опубликовала правила, которыми призвала руководствоваться протестующих: документировать правонарушения со стороны провокаторов, следовать за организаторами, быть под присмотром кого-то из знакомых, не оставаться одному и позаботиться о тех, кто оказался рядом.

Также она опубликовала памятку с рекомендациями, какие вещи иметь при себе во время протеста.