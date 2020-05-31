Об этом Окасио-Кортес написала на своей станице в Instagram.
Американский политик опубликовала правила, которыми призвала руководствоваться протестующих: документировать правонарушения со стороны провокаторов, следовать за организаторами, быть под присмотром кого-то из знакомых, не оставаться одному и позаботиться о тех, кто оказался рядом.
Также она опубликовала памятку с рекомендациями, какие вещи иметь при себе во время протеста.
- Ранее в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.
- В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джорджа Флойда.
- По состоянию на 30 мая в США продолжались протесты из-за гибели Джорджа Флойда. Акции проходят во многих штатах, включая Вашингтон.