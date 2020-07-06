Об этом сообщило Politico.

Отмечается, что некоторые сенаторы от Демократической партии подписали письмо Александрии Окасио-Кортес, призывающее связать условия помощи Израилю с односторонней аннексией Западного берега Иордана.

Отмечается, что письмо Окасио-Кортес, части которого ранее частично просочились в прессу, было раскритиковано Американо-израильским комитетом по общественным связям как вредоносное для интересов США.

“Если правительство Израиля продолжит сегодняшнюю политику, мы будем работать над тем, чтобы не признавать аннексированные территории и пытаться установить условия предоставления $3,8 миллиардов военной помощи Израилю, чтобы американские налогоплательщики никоим образом не поддерживали аннексию. Мы привяжем помощь к соблюдению прав человека и установим урезание средств пропорционально расширению финансирования израильским правительством поселений (на Западном берегу Иордана – ред.)”, – сказано в письме.

Помимо того, в письме Окасио-Кортес, которое обращено к государственному секретарю Майку Помпео, также говорится, что аннексия вредит будущему, в котором израильтяне и палестинцы могут жить в полном соблюдении равенства, достоинства и прав человека. Кортес считает, что аннексия прокладывает путь к установлению в Израиле апартеида.

При этом кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден не поддерживает подобную политику по отношению к установлению условий для предоставления помощи Израилю.