Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на комментарии представителей групп.
Так продюсер телеканала “Украина” Юлия Гриценко спросила, все ли исполнители, чьи песни звучали в “попурри”, давали разрешения на использование своих песен.
“А вот мне интересно, всех исполнителей, чьи песни, звучавшие в этом” попурри “, спрашивали, а хотят они, чтобы их исполняли и исполняли именно те коллеги? И звали ли их самых принять участие в этом?” – написала она.
Продюсер “Бумбокса” Алексей Согомонов ответил: “Нет, конечно, никто не спрашивал”.
“Когда “Квартал”, несмотря на наш категорический отказ, поставили “Рок-н-ролл” в свое тв-шоу. Прикрывшись законом о пародиях. Обращение к Ткаченко (он тогда руководил Плюсами), обращение к юристам “Квартала”, дискуссия в ФБ – ничего не дали. Люди просто решили и сделали. Правда, мы смогли помешать им использовать песню в трейлере к фильму “Слуга народа”. И такая история есть не только у нас”, – пояснил Согомонов.
Представительница “Океана Эльзы” Виктория Хоменко также заявила, что никто не обращался за разрешением на использование песни.
“По вопросам использования песни “Океана Эльзы” сегодня утром – нет, не давали разрешение! Более того – даже не обращались”, – написала она.
Украинский певец, лидер группы “Юркеш” Юрко Юрченко тоже отметил, что никто не спрашивал разрешения на использование его песни в попурри ко Дню Независимости.
- На праздничном концерте ко Дню Независимости украинские певцы исполнили песни, которые были популярными в Украине за время независимости. Некоторые песни были на русском языке.
- Президент Владимир Зеленский вручил белорусскому певцу, солисту группы Brutto и экс-солисту группы “Ляпис Трубецкой” звание заслуженного артиста Украины.