Украинский певец Юрий Юрченко и представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не позволяли использовать свои песни на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню независимости.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на комментарии представителей групп.

Так продюсер телеканала “Украина” Юлия Гриценко спросила, все ли исполнители, чьи песни звучали в “попурри”, давали разрешения на использование своих песен.

“А вот мне интересно, всех исполнителей, чьи песни, звучавшие в этом” попурри “, спрашивали, а хотят они, чтобы их исполняли и исполняли именно те коллеги? И звали ли их самых принять участие в этом?” – написала она.

Продюсер “Бумбокса” Алексей Согомонов ответил: “Нет, конечно, никто не спрашивал”.

“Когда “Квартал”, несмотря на наш категорический отказ, поставили “Рок-н-ролл” в свое тв-шоу. Прикрывшись законом о пародиях. Обращение к Ткаченко (он тогда руководил Плюсами), обращение к юристам “Квартала”, дискуссия в ФБ – ничего не дали. Люди просто решили и сделали. Правда, мы смогли помешать им использовать песню в трейлере к фильму “Слуга народа”. И такая история есть не только у нас”, – пояснил Согомонов.

Представительница “Океана Эльзы” Виктория Хоменко также заявила, что никто не обращался за разрешением на использование песни.

“По вопросам использования песни “Океана Эльзы” сегодня утром – нет, не давали разрешение! Более того – даже не обращались”, – написала она.

Украинский певец, лидер группы “Юркеш” Юрко Юрченко тоже отметил, что никто не спрашивал разрешения на использование его песни в попурри ко Дню Независимости.