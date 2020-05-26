Оккупационные российские войска на Донбассе и их террористы приведены в полную боевую готовность.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

“С 20 мая по “распоряжениям” главарей квазиобразований соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК находятся в полной боевой готовности. Подразделения других воинских формирований противника переведены на усиленный режим несения службы”, – говорится в сообщении.

По информации украинской разведки, личный состав так называемых армейских корпусов террористов был полностью вызван из отпусков. При этом также были усилены передовые подразделения оккупационных войск, среди которых артиллерийские подразделения.

Также сообщается, что резервы оккупантов выведены на полигоны, получают дополнительное горючее и боекомплект.

Помимо того, военкоматы на оккупированных территориях проводят оповещение приписного состава по поводу прибытия в пункты сбора, а в частях оккупационных войск были развернуты пункты приема личного состава.

В субботу, 23 мая, на Донбассе пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий.