Сегодня российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получил один украинский военнослужащий.

Об этом проинформировали в пресс-центре операции Объединенных сил.

“В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

Также была зафиксирована работа вражеских снайперских пар.

Шесть обстрелов по позициям украинских воинов открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

• дважды неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

• рядом с Песками – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

• неподалеку Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

• вблизи Березового – из снайперской винтовки и стрелкового оружия;

• в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”: неподалеку Катериновки из крупнокалиберного пулемета.

“Сегодня, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение”, – уточнили в штабе.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты сегодня обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи линии соприкосновения. В частности, в районе населенного пункта Березовое, которое находится в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, была зафиксирована работа снайперской пары.

Вследствие прицельного огня оккупанты ранили одного военнослужащего Объединенных сил. Защитнику оперативно оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.