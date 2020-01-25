Об этом проинформировали в пресс-центре операции Объединенных сил.
“В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.
Также была зафиксирована работа вражеских снайперских пар.
Шесть обстрелов по позициям украинских воинов открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
• дважды неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
• рядом с Песками – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
• неподалеку Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
• вблизи Березового – из снайперской винтовки и стрелкового оружия;
• в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”: неподалеку Катериновки из крупнокалиберного пулемета.
“Сегодня, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение”, – уточнили в штабе.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты сегодня обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи линии соприкосновения. В частности, в районе населенного пункта Березовое, которое находится в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, была зафиксирована работа снайперской пары.
Вследствие прицельного огня оккупанты ранили одного военнослужащего Объединенных сил. Защитнику оперативно оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.
- Ранее сообщалось, что боевики террористических “ЛНР” и “ДНР” преднамеренно ведут огонь по украинским военнослужащим из жилого сектора.