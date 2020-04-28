Боевики скрыто осуществляют подготовку к провокации обострения обстановки на Донбассе в период майских праздников.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что боевики активизировали обстрелы позиций подразделений Объединенных сил на Авдеевском, Кураховском, Попаснянском и Новоайдарском направлениях. При этом оккупанты увеличили интенсивность применения запрещенных артиллерийских систем и минометов, а также гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

По данным разведки, таким образом противник пытается отвлечь внимание от тех направлений, на которых скрыто осуществляется подготовка к провокации обострения ситуации в период проведения майских праздников.