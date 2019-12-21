Российско-оккупационные войска сегодня обстреляли из миномета жилые дома населенного пункта Золотое-4 (Луганская область).

Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции.

“Сегодня утром со стороны г. Золотое-5 (территория, временно подконтрольная незаконным вооруженным формированиям “ЛНР”) боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли г. Золотое-4 Попаснянского района. В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. ІІ Вильна”, – сказано в сообщении.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и взрывотехники ГУ Нацполиции. Данный факт зарегистрирован.

Стоит отметить, что согласно итоговому коммюнике встречи лидеров “нормандского формата” в Париже (Украины, Франции, Германии, РФ), “стороны привержены полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года”.

СПРАВКА. Золотое – город в Попаснянском районе Луганской области. В состав города входят несколько населенных пунктов, которые называют по номерам почтовых ящиков: Золотое-1 (квартал “Солнечный”), Золотое-2 (“Карбонит”), Золотое-3 (“Стахановец”), Золотое-4, Золотое-5 (“Михайловка”).