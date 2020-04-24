За прошедшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Противник стрелял из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностями должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Большинство нарушений было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, где враг 13 раз обстрелял подразделения Объединенных сил. Обстрелы зафиксированы возле Новомихайловки, Павлополя, Широкиного, Новоселовки-2, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север” стреляли вблизи Орехового и Новозвановки.

“В результате вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения”, – сообщили в штабе.

С начала этого дня вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли наших защитников. По позициям в районе Орехово российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Павлополя – из минометов калибра 82 мм. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.