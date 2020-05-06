Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
“Сегодня, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Противник применил автоматические станковые гранатометы против украинских защитников населенного пункта Павлополь. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение”, – сказано в сообщении.
Воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали ему надлежащую медицинскую помощь.
В штабе подчеркнули, что действия российских оккупантов не остались без ответа: украинские военнослужащие дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.
- Во вторник, 5 мая, незаконные вооруженные формирования РФ открывали огонь вблизи Авдеевки и Орехово на Донбассе. Были ранены двое украинских военнослужащих.