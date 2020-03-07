Российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям населенного пункта Марьинка (Донецкая область). В результате снайперского обстрела один человек получил ранение.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Российские оккупанты совершили очередной террористический акт против украинского народа. Сегодня, 7 марта, накануне Международного дня прав женщин и мира российские оккупационные войска вели огонь на поражение по мирному гражданскому населению прифронтовой Марьинки Донецкой области. На одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля”, – отмечается в сообщении.

В штабе уточнили, что военнослужащие ООС эвакуировали мужчину из сектора обстрела. В безопасном месте военные медики оказали ему первую медицинскую помощь. В дальнейшем раненого немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение.

“Противник, осуществляя преступные действия, дерзко пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права по ведению боевых действий и целенаправленно ведет огонь на поражение по мирным жителям. К сожалению, это не единичный случай. Таким же образом, 18 декабря 2019 года, российские снайперы одиночным выстрелом убили жителя Марьинки”, – напомнили в штабе.

Согласно данным разведки, активизация вражеских снайперов здесь не случайна. “Сюда любят заезжать из России выпускники снайперской школы. Вблизи Марьинки они сдают свои экзамены и оттачивают стрелковые навыки”, – подчеркнули в штабе ООС.

Отмечается, что несмотря на то, что вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории, украинские военнослужащие огонь не открывали, чтобы не подвергать опасности население.

“Вместе с тем, все необходимые доказательства военного преступления будут представлены в соответствующих международных организациях для привлечения страны-агрессора – Российской Федерации к ответственности”, – добавили в пресс-центре.