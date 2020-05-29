Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Враг применил оружие, запрещенное Минскими соглашениями.
“Сегодня, 29 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. Так, вблизи Луганского, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение”, – сказано в сообщении.
Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.
В штабе подчеркнули, что подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный ответ.
Потери противника уточняются.