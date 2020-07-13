Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

“Сегодня, 13 июля, оккупационная администрация России возобновила пропуск через свой блокпост в дорожном коридоре Донецк – Мариуполь. По состоянию на 12:00 на данном направлении через КПВВ “Новотроицкое” в сторону временно оккупированной территории Украины пограничники оформили около 100 человек и 7 транспортных средств. Со стороны ВОТУ на въезд на контролируемую территорию прибыли 38 человек и 8 автомобилей”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что в обед, 13 июля, через КПВВ “Станица Луганская” перешло 229 людей на временно оккупированную территорию и 481 человек на подконтрольную территорию.

В то же время сообщается, что контрольно-пропускной пункт “Марьинка” остается заблокированным оккупантами.

В ГПСУ напоминают, что все граждане Украины, которые прибывают с временно оккупированной территории, должны проходить двухнедельную самоизоляцию. Освобождаются от самоизоляциии граждане, которые пересекают линию разграничения для того, чтобы сдать внешнее независимое оценивание.