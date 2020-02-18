Российско-оккупационные войска сегодня утром атаковали украинские позиции на Донбассе, пытаясь продвинуться через линию разграничения. В данный момент идет бой.

Об этом проинформировали в пресс-центре операции Объединенных сил.

“Сегодня утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный (Луганская область, – ред.)”, – говорится в сообщении.

Оккупанты ведут обстрелы по украинским защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе уточнили, что под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

“По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери“, – сказано в сообщении.

В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил “дают адекватный ответ вооруженным формированиям Российской Федерации”, оккупантам “наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности”.

Потери противника уточняются.

18.02.2020 р.

Прямий ефір « Доброго ранку, Попасна…» Опубліковано Мариною Устенко Понеділок, 17 лютого 2020 р.

Как сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Луганской ОГА Виталий Шведов, интенсивный бой идет примерно с 5:00 утра.

“Где-то с 5:00 утра идет интенсивный бой, район Золотого (шахта Родина), Орехово и Новотошковки. Обстрелы слышны и в Лисичанске. Накрывают квадраты так, как в 2015 году, калибр 120 и выше. Пули долетают до Золотого, в Новотошковском попадание в жилой массив, разрушено жилье. Вот такое разведение и режим тишины, и для ВСУ миротворческая команда “наблюдать, не отвечать”. Где ОБСЕ, где все остальные, где “доблестные полководцы” от мира?” – написал Шведов.