Об этом сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена Украины в Facebook.

“Сегодня стало известно, что архиепископ Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент получил постановление от так называемой “службы судебных приставов Крыма” о сносе храма ПЦУ в Евпатории. Снос культового здания планируется в пятидневный срок. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека осуждает такие циничные действия оккупационных властей, которые имеют целью запугивание прихожан Православной церкви Украины в аннексированном Крыму”, – сказано в сообщении.

При этом оккупанты заявили, что при невыполнении требований в отношении архиепископа откроют уголовное производство по российской статье “неисполнение приговора суда”.

“Решение о сносе культового сооружения было принято «крымским судом» за якобы отсутствие у ответчика доказательств, подтверждающих законность использования земельного участка и здания религиозной общиной ПЦУ в Евпатории. Еще раз подчеркиваем что территория Крымского полуострова – это территория Украины, где действует украинское законодательство”, – заявляют в Офисе омбудсмена.

Также в заявлении Офиса подчеркивается, что Россия не имеет права применять в Крыму свое законодательство по отношению к гражданам Украины.

Женевской конвенцией запрещено применение законов страны оккупанта на оккупированной территории. Преследование членов религиозных организаций в Крыму является грубым нарушением международного законодательства РФ”, – сказано в сообщении.