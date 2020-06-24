Об этом сообщило издание “Новости Донбасса”.

Уточняется, что парад террористов был посвящен 75-летию капитуляции Германии во Второй мировой войне. Как и в России, администрация оккупантов на Донбассе перенесла празднования с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии коронавируса.

На параде присутствовали зрители. Не смотря на то, что количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом на временно оккупированных территориях Донбасса продолжает расти, большинство людей не соблюдали дистанцию и не одевали защитные маски.

Также на параде присутствовали ветераны Второй мировой войны, многие из которых тоже были без масок.

Террористы провели военную технику (ракетные установки, артиллерию и танки) и боевиков своих незаконных вооруженных формирований по центральной улице Донецка. Также по оккупированному городу прошла техника времен Второй мировой войны.

Отмечается, что многие образцы вооружения, которые находились в центре оккупированного города, тем самым нарушили Минские договоренности, поскольку находились слишком близко к линии разграничения.

На параде присутствовали главари террористов, некоторые из которых оделись в форму Красной армии времен Второй мировой войны. В частности, начальник службы охраны Дениса Пушилина одел форму НКВД.