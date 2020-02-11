Российские оккупанты в незаконно аннексированном Крыму провели незаконные военные учения по поиску подводной лодки в Черном море.

Об этом официально отчитались в пресс-службе российского министерства обороны.

“Вертолёты Ка-27М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Чёрном море”, – сказано в сообщении.

При этом для взлета и отрабатывания “комплекса мероприятий по поиску и обнаружению субмарины условного противника” российские вертолеты незаконно пользовались одним из украинских аэродромов.

Также сообщается, что при поиске подводной лодки во время учений российские оккупационные войска применяли гидроакустическую станцию.