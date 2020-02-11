Об этом официально отчитались в пресс-службе российского министерства обороны.
“Вертолёты Ка-27М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Чёрном море”, – сказано в сообщении.
При этом для взлета и отрабатывания “комплекса мероприятий по поиску и обнаружению субмарины условного противника” российские вертолеты незаконно пользовались одним из украинских аэродромов.
Также сообщается, что при поиске подводной лодки во время учений российские оккупационные войска применяли гидроакустическую станцию.
- Ранее Европарламент принял резолюцию об имплементации общей внешней политики и политики безопасности, в которой признал Россию “неизбежным источником угроз”.
- 18 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную украинскую резолюцию “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина”, которая, в частности, осуждает действия РФ, связанные с арестами крымских активистов по обвинению в терроризме.
- Также была принята резолюция, призывающая РФ, как государство-оккупанта, вывести свои войска из Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.