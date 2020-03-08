Оккупанты запустили из города Керчь в аннексированном Крыму в российскую Анапу в Краснодарском крае "регулярное пригородное железнодорожное сообщение".

Это произошло в субботу, 7 марта, сообщает издание “Крым.Реалии”.

Время в пути составляет два часа, а стоимость проезда от Керчи до Анапы – 439 российских рублей.

В расписании компании-перевозчика – по два рейса из оккупированного Крыма на Кубань и столько же в обратном направлении (ежедневно с понедельника по четверг), по три – в пятницу и выходные дни.

Как сообщает российское агентство “Интерфакс”, перевозками занимается “Южная пригородная пассажирская компания” (“дочка” российской компании “Гранд Сервис Экспресс”).

Как сообщает российское агентство “ТАСС”, до этого единственной альтернативой для поездки между оккупированной Керчью и Анапой являлось автомобильное сообщение. Перевозки будут осуществляться “на рельсовых автобусах”.

Стоит отметить, что 23 декабря 2019 года произошел запуск железнодорожного сообщения между РФ и временно оккупированным Крымом (по Керченскому мосту). Представительство президента Украины в Крыму осудило действия российской стороны, а также визит президента РФ Владимира Путина на полуостров, который состоялся без согласования.