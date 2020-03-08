Это произошло в субботу, 7 марта, сообщает издание “Крым.Реалии”.

Время в пути составляет два часа, а стоимость проезда от Керчи до Анапы – 439 российских рублей.

В расписании компании-перевозчика – по два рейса из оккупированного Крыма на Кубань и столько же в обратном направлении (ежедневно с понедельника по четверг), по три – в пятницу и выходные дни.

Как сообщает российское агентство “Интерфакс”, перевозками занимается “Южная пригородная пассажирская компания” (“дочка” российской компании “Гранд Сервис Экспресс”).

Фото: ТАСС

Как сообщает российское агентство “ТАСС”, до этого единственной альтернативой для поездки между оккупированной Керчью и Анапой являлось автомобильное сообщение. Перевозки будут осуществляться “на рельсовых автобусах”.

Стоит отметить, что 23 декабря 2019 года произошел запуск железнодорожного сообщения между РФ и временно оккупированным Крымом (по Керченскому мосту). Представительство президента Украины в Крыму осудило действия российской стороны, а также визит президента РФ Владимира Путина на полуостров, который состоялся без согласования.

Фото: ТАСС

  • ООН выступила в поддержку Украины в вопросе открытия жд-сообщения между Россией и незаконно аннексированным Крымом.
  • Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине осудило открытие прямого железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом.