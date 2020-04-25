Сегодня российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское (Донецкая область), в результате чего был ранен украинский военнослужащий.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня, 25 апреля российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское из автоматических станковых гранатометов. Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оказали надлежащую медицинскую помощь”, – сказано в сообщении.

В штабе уточнили, что подразделения операции Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием РФ достойный отпор. Потери противника уточняются.

“Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей”, – подчеркнули в штабе.