Сегодня утром российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил у населенного пункта Лебединское (Донецкая область). В результате был ранен украинский военнослужащий.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня, 24 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, у населенного пункта Лебединское противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение”, – сказано в сообщении.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

В штабе подчеркнули, что преступные действия врага не остались безнаказанными: подразделения Объединенных сил открыли в ответ прицельный огонь. Потери противника уточняются.