Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
“Сегодня, 24 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, у населенного пункта Лебединское противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение”, – сказано в сообщении.
Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
В штабе подчеркнули, что преступные действия врага не остались безнаказанными: подразделения Объединенных сил открыли в ответ прицельный огонь. Потери противника уточняются.
- Накануне российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли украинских военных в Новомихайловке (Донецкая область), в результате чего ранения получили двое бойцов.