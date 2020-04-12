Сегодня на Донбассе российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Сразу после полуночи российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли наши позиции вблизи села Тарамчук в Донецкой области, а утром – возле села Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”. К сожалению, в результате обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что преступные действия российских наемников не остались безнаказанными: из имеющихся огневых средств украинские воины дали жесткий ответ. Потери противника уточняются.

По данным штаба, на участках разведения № 1, № 2 и № 3 ситуация остается стабильной, режим “тишина” соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. В районе проведения операции принимаются необходимые меры по недопущению занесения и распространения коронавирусной инфекции.