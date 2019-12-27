Так называемый глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям временно оккупированного Россией Крыма Юрий Гемпель заявил, что Украине следует "начать диалог об авиасообщении" между Киевом и Симферополем.

Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.

“Сегодня надо перейти от жесткой риторики к диалогу, партнерским отношениям. Я думаю, что самолеты должны летать в любом случае из Киева в Симферополь, из Симферополя в Киев, также и в другие города и столицы стран СНГ. Я думаю, это пойдет на пользу прежде всего самим украинским политикам”, – заявил Гемпель.

По его мнению, Украина, Россия и Казахстан “имеют общую историю, культуру и героическое прошлое”.

“Не надо об этом забывать. Я уверен, подавляющее большинство граждан Украины – это наши братья, ни политика, ни какие-то другие методы не могут разорвать нашу связь”, – сказал Гемпель.