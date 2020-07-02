Оккупанты возили украинцев с временно оккупированных территорий Донбасса в Россию голосовать за поправки в конституцию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По информации министерства, жителей Донецкой области возили в Россию еще 24 июня.

“Оккупационная “власть” обеспечивала организованные поездки жителей Донетчины, которые имеют российские паспорта, в Ростовскую область РФ для голосования за изменения в конституцию РФ”, – сказано в сообщении.

При этом в министерстве подчеркивают, что все контрольно-пропускные пункты на линии разграничения с временно оккупированными территориями остаются закрытыми, потому что боевики блокируют их работу в одностороннем порядке.

Вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что вопрос будет вынесен Украиной на следующем заседании Минской трехсторонней контактной группы.