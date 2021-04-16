Про це під час пресконференції заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров.
За словами російського міністра, висилання десятьох американських дипломатів з РФ – відповідь на висилку десятьох російських дипломатів з території США.
“Десять дипломатів були включені до списку, який нам передали, з проханням, щоб вони виїхали з США. Ми відповімо на це дзеркально. Запропонуємо теж десятьом дипломатам США в РФ залишити нашу країну”, – сказав Лавров.
Крім висилання 10 американських дипломатів, Лавров додав, що Москва внесе вісьмох представників уряду США до переліку санкцій і припинить діяльність в Росії американських фондів і неурядових організацій, які, на думку Кремля, втручаються у внутрішні справи країни.
- генерального прокурора США Мерріка Гарланда;
- директора Федерального бюро в’язниць Майкла Карвахаля;
- міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса;
- радника президента з внутрішньої політики Сюзан Райс;
- директора ФБР Крістофера Рея;
- директора Національної розвідки США Евріл Хейнс;
- колишнього радника президента з національної безпеки Джона Болтона;
- ексдиректора ЦРУ Роберта Вулсі.
На сайті МЗС Росії йдеться, що санкції проти восьми американських чиновників введено у відповідь на американські санкції від 2 березня 2021 року. Чиновників назвали причетними до “реалізації антиросійського курсу”.
Окрім цього, Росія розглядає й інші “болючі міри”, спрямовані на діяльність американського бізнесу в Росії.
15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації.
Під дію санкцій потрапили:
- 32 юридичні та фізичні особи, які здійснювали спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року, а також інші акти дезінформації та втручання;
- 10 російських дипломатів, яких США висилають з Вашингтону;
- 6 російських технологічних компаній, які, за даними США, підтримують російські спецслужби;
- 8 фізичних та юридичних осіб через окупацію Криму.
Фінансовим установам США з 14 червня заборонено пряму купівлю боргових цінних паперів у Центрального банку, Мінфіну та Фонду нацдобробуту РФ. Відтак, США можуть впливати на внутрішній борг Росії, у разі необхідності.
- Експерт пояснив #Буквам, що означають нові санкції США проти РФ. Детальніше про це – у матеріалі.
- Північноатлантичний альянс підтримав рішення Сполучених Штатів Америки ввести нові санкції проти Росії.
- Європейський союз також виразив солідарність Сполученим Штатами Америки, які ввели нові санкції проти Російської Федерації.
- П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що Україна має приєднатися до нових санкцій США проти Росії.