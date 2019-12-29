Около 17 тысяч человек встретят Новый 2020-й год в поездах.

Об этом проинформировали в пресс-службе “Укрзализныци”.

“Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тысяч пассажиров. Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов”, – отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на поезда дальнего следования, которые будут курсировать в новогоднюю ночь, “Укрзализныця” предложила 66 тыс. 846 мест. Из них 16 тысяч. 678 мест уже выкуплены пассажирами.

Самым популярным традиционно стало западное направление.

Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году “Укрзализныця” назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы (на 9 поездов больше, чем в прошлом году).

Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам.

“Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные места отдыха”, – подчеркивается в сообщении.