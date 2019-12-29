Об этом проинформировали в пресс-службе “Укрзализныци”.
“Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тысяч пассажиров. Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов”, – отмечается в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, на поезда дальнего следования, которые будут курсировать в новогоднюю ночь, “Укрзализныця” предложила 66 тыс. 846 мест. Из них 16 тысяч. 678 мест уже выкуплены пассажирами.
Самым популярным традиционно стало западное направление.
Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году “Укрзализныця” назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы (на 9 поездов больше, чем в прошлом году).
Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам.
“Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные места отдыха”, – подчеркивается в сообщении.
- “Укрзализныця” назначила на зимние праздники дополнительные рейсы поезда “Четыре столицы” Киев, Минск, Вильнюс, Рига.
- Во время новогодних и рождественских праздников между Киевом и Львовом будет курсировать дополнительный скоростной поезд.