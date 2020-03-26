После внесения в Верховную Раду законопроекта о невозвращении "ПриватБанка" бывшим владельцам стало известно о внезапной болезни около 25 нардепов от "Слуги народа".

Об этом говорится в статье #Букв “Куршавельский коронавирус: как власть передумала вводить ЧП и готовится воевать с Коломойским”.

Принятие указанного законопроекта является обязательным условием для предоставления транша Международным валютным фондом.

Еще в ноябре в МВФ сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что транш не выделят, пока закон не будет принят.

Текст законопроекта во вторник был подан в Верховную Раду Кабмином Дениса Шмыгаля.

Тем временем народные депутаты от “Слуги народа” готовятся к серьезным внутренним баталиям внутри монобольшинства. Так, 25 марта нардепы, входящие в орбиту олигарха Игоря Коломойского – Игорь Палица, Александр Дубинский, Ольга Смаглюк, Олег Дунда – подали альтернативные законопроекты.

Дубинский заявил, что “поддержит версию законопроекта № 3260 по “ПриватБанку” (внесенного Кабмином, – ред.), которая будет выработана комитетом Рады, получит позитивный вывод ГНЭУ (Главного научно-экспертного управления, – ред.) и будет соответствовать Конституции”.

“В принципе, там действительно есть вопросы по конституционности. И может случиться так, что Коломойский потом обжалует закон через Конституционный суд”, – сообщил в комментарии #Буквам один из депутатов от “Слуги народа”.

Стоит отметить, что сейчас в монобольшинстве опасаются, что у них не хватит голосов за законопроект по “ПриватБанку”. Так, около 25 нардепов уже заявили, что они болеют. “Среди ни есть действительно астматики и люди с проблемами с сердцем, которых лучше в нынешних условиях коронавируса не подвергать риску. Но в основном болеет группа Коломойского”, – признался в комментарии #Буквам один из нардепов от “Слуги народа”.

Ожидается, что с голосами помогут фракции “Голос” и “Европейская Солидарность”.

Еще одна проблема, которую нужно решить депутатам, – это как принять законопроект сразу в двух чтениях.

“Судя по количеству альтернативных законопроектов за 1 день, если мы его отправим на второе чтение, то получим как с землей 5 тысяч правок”, – отметил один из депутатов.

Внеочередное заседание Верховной Рады, скорее всего, состоится в субботу, 28 марта. На него также вынесут ряд других законопроектов, в частности по либерализации налогов для бизнеса.