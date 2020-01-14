С целью ликвидации последствий прорыв теплотрассы около киевского торгового центра Ocean Plaza ограничат движение транспорта, а также полностью снимут слой асфальта.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

Он пояснил, что на время ликвидации последствий прорыва трубы, в столице будет перекрыто дорогу по ул. Антоновича.

Пантелеев отметил, что дорожные службы организуют альтернативный проезд.

“Этот участок дороги будет перекрыт. Будет проработан маршрут въезда транспорта общего пользования и частного транспорта. План объезда будет размещен в СМИ”, – заявил Пантелеев.

Чиновники из “Киевтеплоэнерго” добавили, что на аварийном участке дороги будет полностью снят асфальт.

“Здесь будет асфальт снят, будет изрыта вся почва – чтобы не было полостей. Метров 200-300 покрытия. Будет снята вся дорога и там, где вода затекала до “Ашана”, – сказал главный инженер “Киевтеплоэнерго” Юрий Паливода.

Касательно того, сколько асфальта снимут, Пантелеев пояснил, что “будет снято столько, сколько будет необходимо для ликвидации повреждения”.

“В зависимости от того, какой объем работ надо будет выполнять и какую длину трубы надо будет менять”, – сказал он.