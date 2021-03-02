Онлайн-исследовательская группа Bellingcat готовит продолжение расследования, касающегося отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Будут приведены факты и доказательства относительно других россиян, которых так же отравили из-за неуважения к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом в интервью TIME рассказал основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Хиггинс напомнил, что в Bellingcat вышло первое расследование отравления Навального спустя четыре месяца после случившегося. В декабре журналисты сообщили о нескольких сотрудниках Службы государственной безопасности (ФСБ) России, работавших в подпольном подразделении, как вероятных виновников отравления.

После этого российский президент Владимир Путин назвал материал Bellingcat “фальсификацией”.

Но, по словам Хиггинса, первая статья об отравлении была только началом полученной в ходе расследования информации.

Bellingcat опубликует расследования о причастности сотрудников ФСБ к покушениям и успешным убийствам как минимум четырех человек в России за последние несколько лет. Из них трое умерли от возможного отравления, а еще один, официально, при неустановленных обстоятельствах. Трое из них не были политиками. Хиггинс отметил, что эти люди “говорили гадости о Путине”.

“Насколько мы можем судить, они просто говорили гадости о Путине. Дело не только в политических убийствах. Это обширная программа ликвидации всех, кто может создать трудности для российского правительства… Чем больше мы смотрим, тем страшнее становится. У нас есть так много ресурсов, чтобы отслеживать этих людей. Возможно, мы находимся на вершине айсберга”, – сказал руководитель Bellingcat.

К примеру, ранее в Bellingcat опубликовали расследование, в котором сказано, что сотрудники ФСБ следили за Владимиром Кара-Мурзой, российским оппозиционера, до того, как он был отравлен в 2015 и 2017 годах.

Хиггинс отметил, что хоть Путин и назвал их расследование о Навальном “фальсификацией”, оно его серьезно обеспокоило. Еще в 2019 году Кремль запретил военным использовать смартфоны на службе, а также общаться с журналистами по любому поводу. Через неделю после выхода материала Bellingcat о Навальном, Путин принял закон, признающий преступлением раскрытие личных данных военнослужащих, а также сотрудников служб безопасности.

Хиггинс напомнил, что в Вellingcat раскрыли причастность российских офицеров ГРУ к тайным действиям по всей Европе, от аннексии Россией украинского полуострова Крым в 2014 году и неудавшегося переворота в Черногории в 2016 году до дестабилизации Испании во время референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

Ранее Евросоюз ввел санкции против высокопоставленных российских государственных чиновников за заключение оппозиционного политика Алексея Навального. Под санкции попали четыре человека: генеральный прокурор России Игорь Краснов; глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин; начальник Росгвардии Виктор Золотов; директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.