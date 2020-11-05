Об этом сообщает телеканал CNN.
Всего обработано 127 019 бюллетеней.
Окончательный результат округа составил примерно 83% для Байдена и 16% для Трампа.
Тем временем округ Фултон, самый густонаселенный округ Джорджии, все еще подсчитывает голоса. По данным последней проверки, 17 000 голосов в этом округе еще не подсчитаны.
Почему важен этот штат: в Джорджии на карту поставлено 16 голосов выборщиков.
Сейчас Джо Байден лидирует в гонке за президентство с 253 голосами выборщиков. У президента Трампа 213 голосов выборщиков. Каждому кандидату необходимо по 270 голосов выборщиков, чтобы стать президентом.
- Кандидат в президенты от демократов Джо Байден возглавляет президентскую гонку с 253 голосами выборщиков. У президента Трампа 213 голосов выборщиков.