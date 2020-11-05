Округ ДеКалб, штат Джорджия, крупный оплот демократов недалеко от Атланты, завершил подсчет бюллетеней.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Всего обработано 127 019 бюллетеней.

Окончательный результат округа составил примерно 83% для Байдена и 16% для Трампа.

Тем временем округ Фултон, самый густонаселенный округ Джорджии, все еще подсчитывает голоса. По данным последней проверки, 17 000 голосов в этом округе еще не подсчитаны.

Почему важен этот штат: в Джорджии на карту поставлено 16 голосов выборщиков.

Сейчас Джо Байден лидирует в гонке за президентство с 253 голосами выборщиков. У президента Трампа 213 голосов выборщиков. Каждому кандидату необходимо по 270 голосов выборщиков, чтобы стать президентом.