Окружной административный суд Киева отказался признать противоправным объявление президента Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения во время местных выборов 25 октября 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

С иском в суд обратился житель Ивано-Франковской области.

В решении суда говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие реального нарушения прав человека на момент обращения в суд.

“Объявление любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий на будущее не может быть расценено судом как действие, которое нарушает право истца. Исходя из пределов заявленных требований и анализа положений действующего законодательства, суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении”, – отметили в ОАСК.

Решение вступает в законную силу в соответствии со статьей 255 Кодекса административного судопроизводства Украины.

“Опрос Зеленского”

13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов.

После он озвучил эти пять вопросов:

• “Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?”

• “Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?”

• “Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?”

• “Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса с целью облегчения боли тяжелобольных?”

• “Необходимо ли Украине на международном уровне понять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?”.

В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.

Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.

В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.

После стало известно, что проведение опроса профинансируют меценаты, имена и фамилии которых не озвучивают.