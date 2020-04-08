Днепропетровский окружной админсуд удовлетворил заявление о проведении судебного заседания онлайн с помощью платформы Zoom, без присутствия сторон.

Об этом сказано в постановлении Днепропетровского окружного административного суда от 3 апреля.

Сообщается, что истец обратился в суд 2 апреля с заявлением об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции в связи с применением мер по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Суд удовлетворил заявление ООО “Трансформ Энерджи”, руководствуясь изменениями, внесенными новым Антикоронавирусним законом.

Для участия в онлайн-заседании всем участникам процесса достаточно иметь компьютер или смартфон с доступом в Интернет, которые позволяют передавать аудиосигнал и видеоизображение, установить приложение и иметь идентификатор беседы.

Время судебного заседания в Zoom ограничено 40 минутами.