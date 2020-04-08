Об этом сказано в постановлении Днепропетровского окружного административного суда от 3 апреля.
Сообщается, что истец обратился в суд 2 апреля с заявлением об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции в связи с применением мер по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.
Суд удовлетворил заявление ООО “Трансформ Энерджи”, руководствуясь изменениями, внесенными новым Антикоронавирусним законом.
Для участия в онлайн-заседании всем участникам процесса достаточно иметь компьютер или смартфон с доступом в Интернет, которые позволяют передавать аудиосигнал и видеоизображение, установить приложение и иметь идентификатор беседы.
Время судебного заседания в Zoom ограничено 40 минутами.
- Напомним, Zoom заявляет, что поддерживает сквозное шифрование для своих сообщений. Однако новое исследование The Intercept показывает, что это не совсем так.
- В иске против популярной онлайн платформы для видеозвонков Zoom Video Communications утверждается, что компания незаконно делится с Facebook персональными данными своих пользователей.