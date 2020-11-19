Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.

Об этом сообщает журнал The Lancet.

Ученые исследовали результаты вакцинации 560 добровольцев. Ранний результат исследований их удовлетворил.

В ближайшие три недели ученые планируют обнародовать более глобальные результаты заключительного этапа исследований, которые покажут эффективность вакцины.

Сейчас оксфордские ученые получили данные с более ранней стадии, которая проверяет безопасность вакцины и реакцию организма на нее. Известно, что вакцина претендует на звание самой перспективной, ведь ее не нужно хранить при очень холодной температуре.

Правительство Великобритании заказало больше оксфордской вакцины, произведенной компанией AstraZeneca, чем любой другой. Так, предполагается закупка 100 млн доз этой вакцины, а также 40 млн доз вакцин Pfizer-BioNTech и 5 млн доз вакцины Moderna.

Захватывающий результат

Профессор Эндрю Поллард, руководитель исследования из Оксфордского университета, заявил, что он “в восторге от результатов” раннего этапа исследований. Вакцина демонстрирует сильный иммунный ответ у пациентов старше 70 лет.

К Рождеству ученые планируют опубликовать данные относительно того, защищает ли вакцина от коронавируса.

Профессор также добавил, что не чувствует конкуренции среди производителей вакцины, ведь все они работают для достижения одной цели.

Задача разработки вакцины против коронавируса состоит в том, чтобы помочь организму в борьбе с вирусом, независимо от того, сколько лет пациенту.

Защита групп риска

Следующим этапом исследований будет проверка того, означает ли иммунный ответ организма, что вакцина способствует полной защите от коронавируса.

Через две недели после второй дозы более 99% участников имели реакции нейтрализующих антител. Сюда входили люди разных возрастов.

“Сильные реакции антител и Т-клеток, которые наблюдаются у пожилых людей в нашем исследовании, обнадеживают. Мы надеемся, что это значит, что наша вакцина поможет защитить некоторых наиболее уязвимых людей в обществе, но требуются дальнейшие исследования”, – сказал доктор Рамазами.

Известно, что пожилые люди реже испытывали побочные эффекты вакцины. К тому же побочные эффекты были легкими и существенно не влияли на организм людей.

Добровольцев, принимавших участие в исследовании, распределяли по группам и давали одну-две дозы вакцины. Реакцию их иммунной системы оценивали в день, когда они получили укол, потом через один, два и четыре недели после приема обеих доз.

Оксфордская вакцина изготовлена ​​из ослабленной версии вируса простуды (известного как аденовирус) от шимпанзе. Вирус был модифицированным, поэтому он не может мутировать и развиваться в организме человека.

Работа над вакциной началась в январе. Уже через три месяца разработчики начали тестирование на добровольцах.

В конце августа начался третий этап клинических исследований, который должен доказать эффективность и безопасность вакцины. На основе этих данных принимается решение об утверждении вакцины, и выдается разрешение на массовое использование.

Оксфордская вакцина более легкая в производстве, чем Pfizer и Moderna. Ученые планируют создать несколько миллионов доз для развивающихся стран.

Ожидается, что вакцина станет доступной с начала следующего года.

Власти Великобритании надеются, что Оксфордская вакцина станет доступной к Рождеству. Тогда пожилых людей можно будет защитить от коронавируса и подарить им шанс провести этот праздник с семьей.